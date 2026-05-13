В Подмосковье пять дней ищут мать, которая ушла из дома с маленькой дочерью и пропала

В Подмосковье пропала женщина и ее двухлетняя дочь

В Подмосковье около недели ищут женщину с двухлетней дочерью. Об этом сообщает МК.

По данным Telegram-канала, 39-летняя женщина проживает в Химках вместе с ребенком и родителями. Пять дней назад она ушла с девочкой, домой так и не вернулась.

Обеспокоенные члены семьи обратились в правоохранительные органы. Сейчас в поисках участвуют спасатели.

Изначально не исключалось, что причиной ухода могла стать трагедия, так как пропавшая в марте лишилась супруга. Однако известно, что пара уже некоторое время живет отдельно. Также каких-либо странностей в поведении женщины никто не замечал.

До этого в Ленинградской области пропал десятилетний мальчик. Школьник отправился на прогулку с 13-летней подругой. Сын долго не возвращался, поэтому родительница решила позвонить.

После неудачных попыток она обратилась в полицию, на телефон тем временем пришло сообщение от мальчика, что с ним якобы все хорошо.

Ранее в Петербурге 14-летний подросток пропал после ссоры с матерью.