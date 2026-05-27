В Амурской области полиция нашла пропавшую мать с пятью детьми

МВД: в Благовещенске найдены ранее пропавшая женщина и пятеро ее детей

В Амурской области обнаружены пропавшие почти месяц назад женщина и пять ее малолетних детей. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.

Сотрудники полиции обнаружили 33-летнюю гражданку и ее детей в Благовещенске в арендованной квартире. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

26 мая сообщалось, что женщина ушла из квартиры в Благовещенске вместе с пятью детьми в возрасте от двух до семи лет и пропала. В последний раз ее видели 30 апреля, но близкие обратились в полицию только сейчас.

По данным Baza, о происшедшем стало известно после того, как старший ребенок перестал ходить в школу. От работников школы об этом узнали представители ПДН, после чего полицейские стали выяснять обстоятельства произошедшего.

Известно, что только трое из пятерых детей зарегистрированы официально. Еще двоих, как утверждают местные жители, женщина родила дома.

