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Общество

В СФ призвали не отвечать на звонки с неизвестных номеров

Матвиенко: не стоит отвечать на звонки с неизвестных номеров
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, это поможет защититься от действий мошенников, которые сегодня очень талантливы и «придумывают новые ходы, новые варианты».

«Пожалуйста, наши уважаемые граждане, не общайтесь ни с кем по телефону, особенно люди пожилого возраста — по незнакомому номеру, с незнакомыми людьми. Представители государственных органов никогда не звонят по телефону гражданам. Кем бы ни представлялись — никому не надо верить. Тогда вы еще в большей степени будете защищены», — подчеркнула Матвиенко.

Она поделилась, что ей также иногда звонят с незнакомых номеров, но председатель Совфеда не берет трубку в такой ситуации.

17 июня руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина рассказала, что мошенники всегда давят на эмоции, торопят и пытаются обмануть человека заманчивыми формулировками о заканчивающемся договоре, случайном переводе или подозрительном входе в личный кабинет.

Ранее россиянам объяснили, почему паспортные данные нельзя хранить в галерее смартфона.

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