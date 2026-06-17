Россиянам рассказали, как определить телефонного мошенника

Мошенники всегда давят на эмоции, торопят и пытаются обмануть человека заманчивыми формулировками о заканчивающемся договоре, случайном переводе или подозрительном входе в личный кабинет, рассказала РИА «Новости» руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

«Мошенники часто используют фразы о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, который надо продлить. Также говорят о случайном переводе денег на карту и подозрительном входе в личный кабинет на какой-нибудь платформе», — рассказала она.

По ее словам, мошенники всегда стараются поторопить собеседника. Шилина добавила, что слова-маркеры помогут вычислить мошенника.

«Проект «Перезвони сам» ведет на своем сайте специальный раздел «Что обычно говорят мошенники?». Мы не только отслеживаем и описываем их новые «фишки», но и собираем конкретные, часто используемые ими фразы», — заключила она.