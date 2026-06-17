СМИ: автора украинского Telegram-канала задержал ТЦК после постов о коррупции

Владелец украинского Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко заявил о задержании сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, Лавриненко связал произошедшее с публикациями, направленными против министра обороны Украины Михаила Федорова.

Как пишет «Страна.ua», владелец Telegram-канала утверждает, что в течение последнего месяца занимался расследованием коррупции в военной сфере. По его словам, материалы могли привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе.

Издание также сообщило, что во время подготовки публикаций Лавриненко, по его утверждению, столкнулся с давлением. Он заявил, что его выследили и задержали пятеро сотрудников ТЦК. Кроме того, владелец канала утверждает, что, по имеющейся у него информации, задержание произошло по личному указанию министра обороны Украины.

До этого сотрудники ТЦК насильно мобилизовали глухонемого мужчину в Одессе. На опубликованном видео несколько военных в камуфляже и с закрытыми лицами силой затаскивают сопротивляющегося мужчину в микроавтобус, игнорируя возмущение местных жителей, утверждающих, что задержанный является глухонемым инвалидом.

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