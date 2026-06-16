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Армия

МИД России обвинил Украину в терроре против транспортной инфраструктуры

Мирошник: Киев перешел к открытому террору против транспортной инфраструктуры
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина перешла к тактике открытого террора против российской транспортной инфраструктуры. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС.

Дипломат назвал нанесенный Вооруженными силами Украины удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступной тактикой и попыткой усложнить гражданское транспортное сообщение в Российской Федерации. Мирошник подчеркнул, что это преступление свидетельствует о переходе Киева к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры для запугивания граждан и дезорганизации жизни мирного населения.

Утром 8 июня украинский беспилотник совершил удар по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД сообщили о работе по созданию трибунала над украинскими военными преступниками.

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