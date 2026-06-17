Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ решение о возврате ей дела пилота Белова

Прокуратура обжаловала в Верховном суде России решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле в Новосибирской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах говорится, что Верховный суд РФ получил представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение суда и дело уже истребовано.

Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Владимир Ануфриев заявил ранее, что в случае возврата дела прокурору, дорасследование не займет много времени, поскольку в СК считают, что расследование произведено полно и качественно. По его мнению, длительные сроки следственных действий были необходимы для проверки того, было ли ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск связано с внутренними правилами авиакомпании.

22 января стало известно, что экстренная посадка самолета на пшеничном поле под Новосибирском нанесла авиакомпании ущерб на 118,9 млн рублей. При столкновении с землей у воздушного судна пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита пилота уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. В результате медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам.

Ранее посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота пригласили работать в Азии.