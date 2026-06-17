На леса российского региона обрушилось нашествие прожорливых гусениц

В Свердловской области леса страдают от нашествия гусениц непарного шелкопряда. На данный момент они активно поедают деревья в Сухоложском районе, оставляя после себя практически голые стволы. В Минприроды региона появление полчищ гусениц связали с погодными условиями, передает ЕАН.

«Деревья стоят голые. В саду сжирают все подчистую. Гусеницы ползают буквально везде: по земле, асфальту, домам, гаражам. Просто ужас», — рассказала одна из местных жительниц, добавив, что в прошлом году от аналогичного нашествия пострадали леса еще в двух районах области.

Так, прошлым летом гусеницы оставили голыми деревья Пышминского района. Позднее экологи заверили, что пострадавшие леса должны восстановиться за лето, отметив, что такие вспышки размножения вредителей – не редкость и периодически случаются.

Глава Минприроды региона Денис Мамонтов объяснил происходящее погодными условиями и лесными пожарами, происходившими в прошлые годы. По его словам, когда происходят экстремально холодные и жаркие годы, выживаемость гусениц возрастает, количество яиц в кладке увеличивается со 130 до 500.

«Пожары 2023 года оказались для них стрессом, после чего популяция начала активно восстанавливаться», — пояснил министр, добавив, что ядовитые химикаты для борьбы с гусеницами не получили сертификатов, а прочие препараты могут навредить животным и птицам.

Напомним, этим летом полчища гусениц непарного шелкопряда объедают также леса в Курганской области. По словам жителей Каргапольского округа, вредители гектарами уничтожают листву берез и уже — раньше срока — обосновались в кронах деревьев, поэтому обработку проводить уже бессмысленно.

Гусеница непарного шелкопряда повреждает лиственные деревья, в частности плодовые, в период размножения. Если деревья не успевают восстановить листву до осени, зиму они не переживут.

Ранее жителей Московского региона предупредили о нашествии гусениц, медведок и слизней.