Жителей Московского региона предупредили о нашествии гусениц, медведок и слизней

Летом 2026 года в Московском регионе ожидается нашествие гусениц, медведок и слизней. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что все традиционные вредители для средней полосы России отлично перенесли зиму за счет мягкой погоды и большого количества снега в этот период, а также теплого начала весы. По ее словам, этот относится к гусеницам, долгоносикам, пяденицам, колорадским жукам, проволочникам, медведкам и слизням.

«Всех этих вредителей средней полосы в этом году будет больше – не в 2 раза, но в 1,5 вполне можно ожидать. Поэтому нужно уже сейчас запасаться инсектицидами», – заявила Воронова.

Агроном Павел Лагута до этого говорил, что в борьбе с саранчой, гусеницами и другими вредителями, обитающими в саду, можно использовать не только химические препараты, но и более экологичный способ. Защитить урожай от насекомых могут помочь богомолы. Специалист объяснил, что богомолы целенаправленно охотятся на вредителей, которые обирают в теплицах и на грядках. При этом сами богомолы не наносят вредя растениям.

Ранее российские ученые вывели устойчивый к болезням и вредителям сорт картофеля.