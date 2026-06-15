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Общество

Вредители погубили гектары берез в Курганской области

В Курганской области березы гектарами лысеют из-за нашествия гусениц
Вячеслав Мартемьянов, Институт леса имени В. Н. Сукачева СО РАН

В Курганской области березы объедают полчища гусениц непарного шелкопряда. Соответствующее видео опубликовал портал URA.ru.

По словам жителей Каргапольского округа, вредители гектарами уничтожают листву берез и уже — раньше срока — обосновались в кронах деревьев, поэтому обработку проводить уже бессмысленно.

В профильном департаменте заявили, что ситуация находится под контролем, а сами деревья не потеряли жизнеспособность. Дальнейшие меры борьбы с гусеницами определят осенью, а борьбу с очагами при необходимости перенесут на 2027 год.

Гусеница непарного шелкопряда повреждает лиственные деревья, в частности плодовые, в период размножения. Если деревья не успевают восстановить листву до осени, зиму они не переживут.

До этого в Астрахани произошло нашествие серых кузнечиков сразу после того, как жители пережили вторжение мошкары. Горожане пожаловались, что кузнечики проникают в их дома и квартиры и могут больно кусаться.

Ранее эксперты рассказали, в каких регионах в этом году будет больше всего клещей.

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