Россиян предупредили о смертельной опасности комаров для питомцев

Укус комара представляет смертельную опасность для животных – насекомое может заразить собаку дирофиляриозом (сердечным червем). Человеку это заболевание не грозит, а вот питомец может не пережить встречу с кровососущим, предупредил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Среди основных симптомов заражения он назвал такие, как кашель, одышка, потеря веса. Причем проявляются эти признаки далеко не сразу, а уже на стадии серьезного этапа болезни.

«В России ситуация с дирофиляриозом сильно отличается от региона к региону: в южных областях, например, заболевание встречается чаще, — отметил Голубев. — Также в особой группе риска животные, которые живут или содержатся на улице».

Чтобы защитить питомца, он посоветовал проводить регулярную комплексную обработку. В том числе для этого применяются таблетки, комбинированные капли и репелленты, которые стоит использовать в сезон активности насекомых. В частности, важно принять меры защиты перед тем, как отправиться с собакой на прогулку в лес. Ошейник также может стать одним из этапов защиты, хотя он не дает стопроцентной гарантии, отметил кинолог.

Что касается лечения, то дирофиляриоз можно преодолеть, однако это очень сложный путь, на протяжении которого питомец должен всегда оставаться под контролем ветврача, заключил Голубев.

До этого ветврач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что собак нельзя стричь налысо в жару, так как это нарушает терморегуляцию в организме животного. По его словам, шерсть как раз выступает как защита от жары, и если она темная и густая, то нужно лишь изменить летний регламент прогулок.

Доктор ветеринарных запретила давать кошкам и собакам мороженое.