Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ветеринар предостерег россиян от стрижки налысо собак в жару

Ветеринар Шеляков: стрижка собак налысо в жару ухудшает их терморегуляцию
Zanna Pesnina/Shutterstock/FOTODOM

Собак нельзя стричь налысо в жару, это нарушает терморегуляцию в организме животного, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом стоит помнить об уходе за шерстью — необходимо выстригать спутавшиеся комки для предотвращения перегрева.

«Дело в том, что в жару налысо стричь собак — не самая хорошая идея. Шерсть имеет теплозащитную функцию. Если мы вспомним опыт жарких азиатских стран, то там люди ходят в сильную жару одетыми. На самом деле, голая, незащищенная кожа более уязвима для ультрафиолетового [солнечного] воздействия. Поэтому если в жару пострижем собаку, мы просто рискуем получить солнечные ожоги. За одним исключением, если есть колтуны на шерсти, спутавшиеся комки ухудшают терморегуляцию, получается эффект бани. А во всех остальных случаях шерсть выступает как раз, защищая от жары», — отметил эксперт.

Если шерсть питомца темная и порода крупная, следует изменить летний регламент прогулок, предупредил Шеляков.

«И даже, если у вас животное темненькое и быстро нагревается на солнце — стрижка не выход. Просто надо скорректировать время прогулок. Если у вас большое животное, конечно, далеко не отходить от дома, если вдруг что-то предвидите, признаки недомогания, перегрева, чтобы можно было быстро вернуться домой», — заключил он.

Ранее ветеринар объяснил, почему собак нельзя кормить шашлыком.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!