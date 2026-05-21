Ветеринар предостерег россиян от стрижки налысо собак в жару

Собак нельзя стричь налысо в жару, это нарушает терморегуляцию в организме животного, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом стоит помнить об уходе за шерстью — необходимо выстригать спутавшиеся комки для предотвращения перегрева.

«Дело в том, что в жару налысо стричь собак — не самая хорошая идея. Шерсть имеет теплозащитную функцию. Если мы вспомним опыт жарких азиатских стран, то там люди ходят в сильную жару одетыми. На самом деле, голая, незащищенная кожа более уязвима для ультрафиолетового [солнечного] воздействия. Поэтому если в жару пострижем собаку, мы просто рискуем получить солнечные ожоги. За одним исключением, если есть колтуны на шерсти, спутавшиеся комки ухудшают терморегуляцию, получается эффект бани. А во всех остальных случаях шерсть выступает как раз, защищая от жары», — отметил эксперт.

Если шерсть питомца темная и порода крупная, следует изменить летний регламент прогулок, предупредил Шеляков.

«И даже, если у вас животное темненькое и быстро нагревается на солнце — стрижка не выход. Просто надо скорректировать время прогулок. Если у вас большое животное, конечно, далеко не отходить от дома, если вдруг что-то предвидите, признаки недомогания, перегрева, чтобы можно было быстро вернуться домой», — заключил он.

Ранее ветеринар объяснил, почему собак нельзя кормить шашлыком.