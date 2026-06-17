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Общество

Школьника, погубившего одноклассницу на чердаке в Приморье, могут отправить на лечение

РИА Новости: школьника, погубившего девочку в Приморье, могут отправить лечиться
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Приморье 12-летнего мальчика, который погубил свою одноклассницу на чердаке дома, могут отправить на лечение. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Возраст ребенка не позволяет привлечь его к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. По итогам мальчика могут либо изолировать от общества, либо направить на принудительное лечение в случае, если у него обнаружится психиатрическое заболевание.

Инцидент произошел в поселке Врангель — 12-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили на чердаке дома. Школьник, которого задержали по подозрению в причастности к случившемуся, сознался, что это он физически устранил малолетнюю.

Ранее стали известны подробности случившегося с найденной на чердаке девочкой в Приморье.

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