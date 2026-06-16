Школьник, задержанный за убийство девочки в Приморье, признался в содеянном

В Приморье школьник признался в убийстве 12-летней девочки на чердаке

В Приморье мальчик, задержанный за убийство 12-летней девочки на чердаке, во всем признался. Об этом со ссылкой на представителя регионального СУ СК России сообщает РИА Новости.

Школьник признался, что убил девочку на чердаке дома в поселке Врангель. Это произошло после того, как между ними случилась ссора. Отмечается, что никто из них не состоял на профилактическом учете.

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в Приморье. По факту обнаружения школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого подростка задержали, решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

До этого стало известно, что убийцей девочки на чердаке в Приморье оказался ее одноклассник.