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Общество

Стали известны подробности убийства найденной на чердаке в Приморье девочки

РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве школьницы в Приморье состоял с ней в отношениях
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек, которого обвиняют в убийстве девочки в Приморье, в день расправы позвал ее на встречу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, они раньше были в отношениях. В день инцидента несовершеннолетний предложил школьнице встретиться. Изначально он якобы заявил, что им нужно поговорить. На месте же он запинал ребенка ногами и надругался.

Тело удалось обнаружить благодаря зазвонившему телефону. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

Об убийстве стало известно после того, как тело ребенка нашли на чердаке в одном из домов в поселке Врангель.

Позже полицейские задержали знакомого школьницы, 12-летнего мальчика. Предполагается, что между ними произошел конфликт.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Несовершеннолетний фигурант признался в содеянном. Известно, что на профилактическом учете он не состоял. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить подозреваемого в медучреждение, где проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее на Урале арестовали одного из подростков, обвиняемых в убийстве школьницы.

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