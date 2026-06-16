12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье

В Приморском крае на чердаке дома обнаружили тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По факту обнаружения школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве, на теле девочки эксперты нашли признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан подросток, решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Якутии 17-летний юноша поссорился со сверстником и избил его молотком в подсобке. Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, спасти его не удалось. Личность нападавшего быстро установили, в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Свердловской области подростки зверски убили 15-летнюю девочку.