Находящегося в розыске экс-губернатора обвинили в получении крупной взятки

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 34 млн рублей. Об этом сообщает 74.ru.

По информации следствия, деньги Дубровскому через посредников передала семья предпринимателя Геннадия Вильшенко — бывшего владельца скандально известной компании «Южуралмост». Эти сведения были раскрыты на судебном заседании по делу Екатерины Краснихиной — соратницы и юриста семьи Вильшенко, которую обвиняют в растрате бюджетных средств при исполнении дорожных госконтрактов.

Журналисты отмечают, что уголовное дело против экс-губернатора стало новым эпизодом в цепочке громких разбирательств, связанных с деятельностью «Южуралмоста» и дорожными подрядами в Челябинской области. Сумма взятки в 34 млн рублей, если она будет доказана в суде, относится к особо крупному размеру и попадает под действие статьи 290 УК РФ, которая предусматривает суровое наказание.

Сам Дубровский в настоящее время находится в розыске. Он руководил Челябинской областью в период с сентября 2014 года по март 2019 года. 19 марта 2019 года Дубровский ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее задержали сына Дубровского.