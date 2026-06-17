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Общество

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Тыве

В Тыве произошло землетрясение магнитудой 3,2
Александр Кряжев/РИА Новости

В Тыве зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сейсмособытие произошло 17 июня на территории Тандинского района. Эпицентр землетрясения находился в четырех километрах северо-восточнее села Кочетова.

Местные жители подземных толчков не ощутили. Объекты жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

До этого землетрясение произошло в Алтайском крае. В зону радиусом 50 километров попали восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов. Толчки местным населением не ощущались, звонки в службу 112 не поступали.

Ранее у северных Курил произошло ощутимое землетрясение.

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