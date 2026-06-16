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Общество

Землетрясение произошло в Алтайском крае

В Алтайском крае произошло землетрясение
Uwe Anspach/Global Look Press

В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сейсмособытие произошло в 15 километрах северо-западнее села Акташ. В зону радиусом 50 километров попали восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.

Толчки местным населением не ощущались. В результате случившегося никто не пострадал, звонки на службу 112 не поступали.

До этого у северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км под морским дном, сейсмособытие ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов.

Ранее на Камчатке произошло еще одно землетрясение.

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