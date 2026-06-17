Новорожденного в мусорном баке обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону местные жители нашли новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщает donday.ru.
Инцидент произошел 16 июня в Ворошиловском районе. Местные жители пришли выбросить мусор у одного из домов в 7-м микрорайоне и обнаружили в контейнере младенца.
В каком ребенок был состоянии, не уточняется. Отмечается, что поблизости от этого места располагаются две школы и два детских сада — случившееся могли увидеть другие малолетние.
До этого в Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак. Она длительное время скрывала беременность от окружающих.
Ранее в Петербурге нашли младенца в коляске у мусорных баков.