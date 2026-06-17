Новорожденного в мусорном баке обнаружили в Ростове-на-Дону

donday.ru: в Ростове-на-Дону обнаружили новорожденного в мусорном баке

В Ростове-на-Дону местные жители нашли новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщает donday.ru.

Инцидент произошел 16 июня в Ворошиловском районе. Местные жители пришли выбросить мусор у одного из домов в 7-м микрорайоне и обнаружили в контейнере младенца.

В каком ребенок был состоянии, не уточняется. Отмечается, что поблизости от этого места располагаются две школы и два детских сада — случившееся могли увидеть другие малолетние.

До этого в Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак. Она длительное время скрывала беременность от окружающих.

Ранее в Петербурге нашли младенца в коляске у мусорных баков.