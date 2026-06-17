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Общество

Россиянин планировал устроить подрыв на объекте «Транснефти»

Задержанный в Тюмени планировал устроить подрыв на объекте «Транснефти»
ООО «Транснефть – Балтика»

Россиянин, которого задержали в Тюмени, признался, что хотел устроить взрыв на объекте «Транснефти» по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ФСБ России, передает ТАСС.

«В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии «Транснефти» вблизи окружной дороги Тюмени», — сказал злоумышленник.

Мужчина был задержан во время изъятия взрывного устройства.

Ранее в ФСБ заявили, что в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае были задержаны три пособника спецслужб Украины. По словам задержанного в Тюмени, он через мессенджер Telegram самостоятельно связался с украинскими спецслужбами, чтобы помочь им путем передачи информации о возможных объектах совершения диверсий и терактов.

16 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который прошел специальную подготовку для диверсий и терактов в интересах украинских спецслужб.

Ранее россиянку обвинили в госизмене из-за передачи сведений СБУ о двух регионах РФ.

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