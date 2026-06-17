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Общество

Диетолог рассказала о пользе черешни для здоровья

Диетолог Русакова: черешня может улучшить состояние кожи и ногтей
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Черешня может принести пользу для здоровья, если не злоупотреблять ей, ягода содержит витамины групп В, С и А, а также комплекс минералов, таких как магний, железо, йод, медь. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, темные сорта особенно богаты антиоксидантами, такими как антоцианы и кверцетин, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, черешня помогает при запорах, улучшает состояние кожи, волос и ногтей и благотворно сказывается на сне.

«Также ягода укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим действием и мягким мочегонным эффектом, что особенно полезно при склонности к отекам. Биологически активные вещества в составе благотворно влияют на работу мозга и улучшают память», — добавила Русакова.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого говорила, что вишня и черешня содержат сахар, поэтому употребление этих ягод в больших количествах, например, 500 г за один присест, может дать серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Кроме того, по ее словам, переедание вишни и черешни может вызвать брожение, вздутие живота и диарею из-за содержащихся в плодах органических кислот.

Ранее врач назвала суточную норму черешни.

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