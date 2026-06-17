Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач дала советы, которые помогут не набрать вес на отдыхе в формате «все включено»

Врач Залетова: белковый завтрак поможет не набрать вес на отдыхе
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Во время отдыха по системе «все включено» важно выбирать белковый завтрак и отказываться от продуктов-ловушек, чтобы не набрать лишний вес. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, такой формат отпуска зачастую заставляет людей попробовать все и в большом количестве, поскольку еда уже оплачена. Чтобы не располнеть, диетолог посоветовала есть на завтрак легкоусвояемый белок.

«Утром надо идти за омлетом или яичницей, также можно добавить кусочек рыбы или сыра и обязательно положить в тарелку свежие овощи. Белок с клетчаткой дадут сытость на три-четыре часа, в отличие от углеводов, содержащихся в круассанах, сладких хлопьях и белом тосте с джемом, которые быстро поднимут сахар в крови, но уже через час приведут к чувству голода», — сказала Залетова.

Кроме того, важно избегать продуктов-ловушек на шведском столе — соусов, заправок для салатов, нарезок в виде паштетов или намазок, потому что в них почти нет воды, но есть много масла, сахара и усилителей вкуса. В качестве гарнира лучше не брать жареное, например, картофель. Кроме того, врач посоветовала отказаться от свежевыжатых соков и сладких газировок из автоматов. Она предупредила, что один стакан такого напитка порой равен по сахару двум пончикам.

На ужин лучше обойтись легкоусвояемым белком в виде рыбы, морепродуктов с большим количеством зелени.

Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь до этого говорила, что самой опасной для здоровья пищей на шведском столе являются скоропортящиеся продукты, такие как салаты с соусами и нарезанные овощи.

Ранее турецкий отельер рассказал о повторном использовании некоторых продуктов со шведского стола.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!