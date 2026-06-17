Врач дала советы, которые помогут не набрать вес на отдыхе в формате «все включено»

Во время отдыха по системе «все включено» важно выбирать белковый завтрак и отказываться от продуктов-ловушек, чтобы не набрать лишний вес. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, такой формат отпуска зачастую заставляет людей попробовать все и в большом количестве, поскольку еда уже оплачена. Чтобы не располнеть, диетолог посоветовала есть на завтрак легкоусвояемый белок.

«Утром надо идти за омлетом или яичницей, также можно добавить кусочек рыбы или сыра и обязательно положить в тарелку свежие овощи. Белок с клетчаткой дадут сытость на три-четыре часа, в отличие от углеводов, содержащихся в круассанах, сладких хлопьях и белом тосте с джемом, которые быстро поднимут сахар в крови, но уже через час приведут к чувству голода», — сказала Залетова.

Кроме того, важно избегать продуктов-ловушек на шведском столе — соусов, заправок для салатов, нарезок в виде паштетов или намазок, потому что в них почти нет воды, но есть много масла, сахара и усилителей вкуса. В качестве гарнира лучше не брать жареное, например, картофель. Кроме того, врач посоветовала отказаться от свежевыжатых соков и сладких газировок из автоматов. Она предупредила, что один стакан такого напитка порой равен по сахару двум пончикам.

На ужин лучше обойтись легкоусвояемым белком в виде рыбы, морепродуктов с большим количеством зелени.

Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь до этого говорила, что самой опасной для здоровья пищей на шведском столе являются скоропортящиеся продукты, такие как салаты с соусами и нарезанные овощи.

Ранее турецкий отельер рассказал о повторном использовании некоторых продуктов со шведского стола.