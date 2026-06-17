Москвичам рассказали, когда можно увидеть редкие серебристые облака

В последней декаде июня жители и гости Москвы смогут увидеть серебристые облака — самые высокие в атмосфере Земли, которые образуются на высотах порядка 70–95 км. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, это редкое явление, которое будет выглядеть как светящиеся серебристо-голубые полосы или волны.

«Все потому, что эти облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем в момент, когда оно находится под горизонтом на глубине 6–16 градусов. При этом облака очень тонкие, так что сквозь них всегда видно звезды», — уточнила Кошман.

Она посоветовала искать эти облака в небе примерно около полуночи, в столице их можно будет заметить над северным или северо-западным горизонтом. Наблюдение можно проводить с высоких этажей домов или на открытом пространстве, например, в парке или за городом.

До этого Людмила Кошман говорила, что этим летом жители и гости Москвы смогут увидеть метеорные потоки Боотиды и Персеиды, при этом первым значимым астрономическим событием окажется летнее солнцестояние — оно наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени.

Ранее ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю на Земле из-за облака плазмы.