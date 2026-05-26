Москвичам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом 2026 года

Астроном Кошман: метеорные потоки Боотиды и Персеиды можно увидеть летом
Этим летом жители и гости Москвы смогут увидеть метеорные потоки Боотиды и Персеиды, при этом первым значимым астрономическим событием окажется летнее солнцестояние — оно наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени. Об этом «Москве 24» рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«В этот момент в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, при этом нас ожидает самая короткая ночь и самый длинный световой день. В Москве он будет длиться 17 часов 33 минуты. Для сравнения, в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, его продолжительность составляет всего 7 часов», — пояснила эксперт.

В тот же день москвичи будут наблюдать самое высокое Солнце, оно поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов. С 22 июня по 2 июля можно будет наблюдать метеорный поток июньских Боотид, пик его активности ожидается 27 июня. Астроном пояснила, что название этого потока происходит от латинского названия созвездия Волопас (Boötes), в котором находится его радиант.

Кошман добавила, что метеорный поток Персеиды будет более эффектным, его можно увидеть с 17 июля по 24 августа, наилучшее время для его наблюдения – сразу после захода Солнца 12-го и до рассвета 13 августа.

19 мая сообщалось, что астрономы приблизились к разгадке происхождения так называемых коорбитальных астероидов Земли — небольших небесных тел, которые обращаются вокруг Солнца синхронно с нашей планетой. Новое исследование показало, что большинство таких объектов, вероятно, прилетели из главного пояса астероидов, а не являются осколками Луны, как предполагалось ранее.

Ранее астроном объяснил реакцию метеозависимых на магнитные бури.

 
