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Общество

На Запорожской АЭС решили проблему с водой для охлаждения

На ЗАЭС приняли меры, обеспечившие необходимое количество воды для охлаждения
Константин Михальчевский/РИА Новости

Комплекс мер, которые позволяют обеспечить Запорожскую атомную электростанцию необходимым количеством воды для охлаждения ее реакторов и систем, разработали и реализовали на станции. Об этом ТАСС рассказал директор станции Юрий Черничук.

По его словам, это даст возможность без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды.

«Те меры, которые уже на сегодняшний день приняты, позволяют нам быть уверенными в том, что этот жаркий период года мы пройдем без каких-то дополнительных проблем», — сказал директор ЗАЭС.

Черничук добавил, что также разработан комплекс мер для обеспечения Запорожской АЭС водой на будущее, но он может быть реализован только после снятия военных угроз.

До этого Черничук заявил, что на Запорожской атомной электростанции устранили все способные повлиять на безопасность критические повреждения. Он отметил, что неустраненных критических повреждений, которые влияют на безопасность АЭС, в данный момент нет.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.

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