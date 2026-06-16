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Армия

На Запорожской АЭС устранили все критические повреждения

Директор ЗАЭС: устранены все возникшие после обстрелов критические повреждения
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранены все способные повлиять на безопасность критические повреждения. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он подчеркнул, что неустраненных критических повреждений, которые влияют на безопасность АЭС, сейчас нет. Черничук уточнил, что имеются элементы, которые в результате обстрелов выведены из строя, но при этом есть альтернативные элементы и дублирующие системы. Поврежденные же элементы станции находятся в состоянии относительно долгосрочного периода либо замены, либо реконструкции, либо проведения капитальных ремонтов.

По словам Черничука, вся поврежденная инфраструктура ЗАЭС сразу же ремонтируется, поскольку все оборудование является критически важным для работоспособности станции в целом.

14 июня сообщалось, что украинские войска разрушают подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.

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