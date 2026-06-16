Минобороны РФ объяснило, почему российский военный фрегат стрелял в Ла-Манше

Минобороны РФ подтвердило информацию об инциденте в Ла-Манше, где экипаж российского военного фрегата «Адмирал Григорович» вынужден был сделать предупредительные выстрелы из-за приближения британского судна. Подробности инцидента ведомство изложило в своем канале в «Максе».

В сообщении говорится, что сегодня в 12:45 экипаж российского корабля заметил идущее к нему опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под флагом Великобритании.

Экипаж «Адмирала Григоровича» попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория движения британского судна не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на яхте сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британское судно немедленно изменило направление и стало удаляться от российского военного корабля.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж действовал строго в соответствии с международными правилами предотвращения столкновений в море. Таким образом ведомство прокомментировало появившуюся в британских СМИ информацию о том, что британские власти проверяют данные о стрельбе фрегата Черноморского флота ВМС РФ.

Ранее в Адриатическом море столкнулись пассажирский катамаран и парусная яхта.