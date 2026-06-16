Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент, который произошел в проливе Ла-Манш с российским фрегатом «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой под флагом Великобритании.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — говорится в публикации.

Дипломат прикрепила к посту карту, на которой отмечено здание посольства Великобритании, расположенное на Смоленской набережной Москвы-реки.

В Минобороны РФ рассказали, что 16 июня в 12:45 экипаж российского корабля заметил идущее к нему опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под британским флагом.

Экипаж «Адмирала Григоровича» попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория ее движения не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на судне сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британская яхта немедленно изменила направление и стала удаляться от российского военного корабля.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ.