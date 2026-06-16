Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

Захарова с иронией оценила инцидент с «Адмиралом Григоровичем»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент, который произошел в проливе Ла-Манш с российским фрегатом «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой под флагом Великобритании.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — говорится в публикации.

Дипломат прикрепила к посту карту, на которой отмечено здание посольства Великобритании, расположенное на Смоленской набережной Москвы-реки.

В Минобороны РФ рассказали, что 16 июня в 12:45 экипаж российского корабля заметил идущее к нему опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под британским флагом.

Экипаж «Адмирала Григоровича» попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория ее движения не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на судне сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британская яхта немедленно изменила направление и стала удаляться от российского военного корабля.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!