Россиянам напомнили о схеме мошенничества на вокзалах

Эксперт Кучава: мошенники на вокзалах часто просят присмотреть за сумкой

Злоумышленники на вокзалах часто используют мошеннический прием с имитацией кражи из сумки. Об этом ТАСС рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Мошенник просит пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается. Возвратившись, он заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или значительная сумма денег. Часто у злоумышленника имеются сообщники, которые изображают «свидетелей». Мошенники оказывают жесткое моральное давление на пассажира, обвиняя его в воровстве и угрожая вызовом полицейских. Расчет строится на том, что деморализованный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части железнодорожной полиции, предпочтет добровольно отдать аферистам деньги в качестве «компенсации».

Эксперт указал, что единственным способом защиты от такого мошенничества на вокзалах является вежливый, но твердый отказ от любого присмотра за чужими вещами.

15 июня сообщалось, что мошенники начали активно продавать россиянам несуществующие туры и походы через фейковые страницы «клубов путешествий» в соцсетях.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.