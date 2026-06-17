Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам напомнили о схеме мошенничества на вокзалах

Эксперт Кучава: мошенники на вокзалах часто просят присмотреть за сумкой
Victoria Jones/PA via AP

Злоумышленники на вокзалах часто используют мошеннический прием с имитацией кражи из сумки. Об этом ТАСС рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Мошенник просит пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается. Возвратившись, он заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или значительная сумма денег. Часто у злоумышленника имеются сообщники, которые изображают «свидетелей». Мошенники оказывают жесткое моральное давление на пассажира, обвиняя его в воровстве и угрожая вызовом полицейских. Расчет строится на том, что деморализованный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части железнодорожной полиции, предпочтет добровольно отдать аферистам деньги в качестве «компенсации».

Эксперт указал, что единственным способом защиты от такого мошенничества на вокзалах является вежливый, но твердый отказ от любого присмотра за чужими вещами.

15 июня сообщалось, что мошенники начали активно продавать россиянам несуществующие туры и походы через фейковые страницы «клубов путешествий» в соцсетях.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!