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Общество

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают любителей походов

Адвокат Русина: мошенники начали продавать россиянам фейковые походные туры
Shutterstock

Мошенники начали активно продавать россиянам несуществующие туры и походы через фейковые страницы «клубов путешествий» в соцсетях. Об этом предупредила адвокат Ирина Русина в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, злоумышленники создают сообщества с фотографиями Кавказа, Алтая, Камчатки и других популярных направлений, добавляют поддельные отзывы и расписание.

«Самая популярная схема мошенников — несуществующий поход или тур», — рассказала Русина.

При этом аферисты могут выдавать себя за представителей известных туристических клубов и обещать «гарантированный результат», например, восхождение на гору без учета погодных условий, уровня подготовки путешественника и других принципиально важных факторов.

Когда жертвы вносят предоплату, организаторы сообщают об отмене мероприятия под предлогом плохой погоды, закрытия маршрута или других причин, а возврат денег постоянно откладывают с разными объяснениями.

Русина посоветовала перед оплатой любого турпродукта проверять туроператора в официальном реестре, обращать внимание на договор, программу и цены. При оплате клубного похода она рекомендовала требовать письменное соглашение, смету и зафиксированные письменно четкие правила возврата средств в случае отмены.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с подменой номеров для туристов.

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