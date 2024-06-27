Россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях

Первая опасность ждет россиян уже на этапе планирования отпуска — мошенники стали создавать туристические чаты в Telegram. Такие тематические сообщества по странам, курортам и даже отелям стали популярны в последние годы, и сейчас аферисты начали активно использовать их для поиска жертв, рассказал «Газете.Ru» эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко.

«Злоумышленники задействуют социальную инженерию: представляются туристами, которые ищут попутчиков, или гидами, приглашают на экскурсии. Дальше схемы могут быть разные — просят внести якобы предоплату за услугу и пропадают с деньгами или предлагают зарегистрировать и ввести свои данные для участия в поездке, а затем пытаются взломать соцсети и мессенджеры», — пояснил эксперт.

Второй риск — мошеннические WI-FI-сети, которые стали часто появляться в аэропортах, на вокзалах, в кафе и других многолюдных туристических местах. По словам Бондаренко, названия маскируются под бесплатные легитимные точки wi-fi — например, в аэропорту Шереметьево обнаружили сеть названием «SVO Free». Авторизоваться в такой сети пользователю предлагают через аккаунт в Telegram или WhatsApp и прислать код для подтверждения личности, чтобы получить доступ к интернету. Эксперт уточнил, что на самом деле это код двухфакторной аутентификации, с помощью которого мошенник получит доступ к вашему аккаунту на своем устройстве, а вы потеряете над ним контроль. Дальше аккаунт могут использовать для вымогательства, отправки фишинговых ссылок и других манипуляций, подчеркнул Бондаренко. Он посоветовал не использовать публичные WI-FI-сети, а также периодически проверять список подключенных устройств в настройках Telegram и других мессенджеров для своевременного обнаружения несанкционированного доступа.

Третий риск — фишинговые ссылки с призывом оформить «вычет за отдых на российских курортах», различные «субсидии» на покупку путевки в отечественные санатории, которые рассылают мошенники. По словам Бондаренко, никаких денег пользователь, конечно, не получит, но лишится денег, потому что аферисты просят ввести реквизиты банковской карты и другую платежную информацию.

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