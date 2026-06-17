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Общество

В России заявили о росте заболеваемости зоонозными инфекциями

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости зоонозными инфекциями в 2025 году
Shutterstock

В России в 2025 году было зафиксировано порядка 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями и инфекциями, общими для человека и животных. Этот показатель почти на 4 тыс. больше, чем в 2024 году (15,6 тыс. случаев), сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации ведомства, в прошлом году был отмечен рост заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами (ИКБ), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), клещевыми риккетсиозами. Кроме того, было зарегистрировано незначительное увеличение случаев впервые выявленного бруцеллеза. При этом показатели заболеваемости ИКБ и бруцеллезом превысили соответствующие среднемноголетние уровни.

Среди всех природно-очаговых инфекций, регистрируемых в РФ, по сведениям Роспотребнадзора, более половины случаев приходится на ИКБ (54,2%), в прошлом году зафиксировали 9 511 случаев заболевания. На втором месте находится ГЛПС с 4912 случаями (28%), а на третьем — КВЭ с 1807 случаями (10,3%).

До этого сообщалось, что в 2025 году заболеваемость гемофильной инфекцией в России превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза.

Ранее ученые узнали, когда люди начали заражаться болезнями от животных.

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