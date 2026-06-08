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Общество

Стало известно о многократном росте в России заболеваемости гемофильной инфекцией

Роспотребнадзор: заболеваемость гемофильной инфекцией возросла в 19,3 раза
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В прошлом году заболеваемость гемофильной инфекцией в России превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Об этом, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Кроме того, в стране возросло количество случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями. Так, превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости краснухой составило 5,6 раза, кори — в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериоза — в 3,3 раза, гриппа — в 6 раз, внебольничной пневмонии — в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками — в 2 раза, лихорадки Ку — в 1,9 раза, норовирусной инфекции — в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций — в 2,4 раза.

В 2025 году в России было выявлено 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% меньше,чем в 2024 году.

В феврале сообщалось, что в России произошел резкий рост заболеваемости сифилисом на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Ранее в российском регионе выросла заболеваемость ВИЧ.

 
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