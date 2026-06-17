В Крыму начали действовать ограничения на ночную езду на мототехнике

Временные ограничения на движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другой мототехники в ночное время ввели с 17 июня на территории республики Крым. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова вступил в силу с 00:00 мск.
Эти меры будут действовать в период с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения.
Как уточнил Аксенов, основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
Контроль за соблюдением ограничений возложен на МВД по республике.
15 июня советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что в регионе начнут конфисковывать мопеды и мотоциклы за шум во время действия воздушной тревоги.
По его словам, украинские спецслужбы могут использовать шум от мототехники для прикрытия во время атак дронов. В настоящее время власти Крыма разрабатывают с МВД механизм конфискации транспортных средств.
Ранее в Крыму предупредили об уголовной ответственности за фото и видео с бензовозами.