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Общество

В Крыму предупредили об уголовной ответственности за фото и видео с бензовозами

Оперштаб Крыма запретил публиковать и пересылать фото и видео с бензовозами
Chatchawal Phumkaew/Shuttertock/FOTODOM

В Крыму введен запрет на съемку и распространение фото- и видеоматериалов с бензовозами, сообщил Оперативный штаб республики в своем Telegram-канале.

Публикация сведений о перемещениях грузовиков, перевозящих топливо, приравнивается к пособничеству диверсиям и грозит гражданам уголовным преследованием, предупредили в оперштабе.

Размещать такие кадры нельзя ни в открытых источниках, ни в личной переписке. Отправка родственникам, приятелям или в закрытых чатах также под запретом, уточняется в сообщении.

Крымские власти поясняют, что такие фото- и видеоданные могут быть использованы противником в ущерб интересам Российской Федерации. Чтобы не подвергать себя опасности, в штабе советуют россиянам вообще отказаться от съемки грузовых автомобилей с цистернами.

Уголовной ответственности за публикацию их фото и видео подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. Оперштаб республики призвал взрослых разъяснить своим детям, что нельзя фиксировать на камеру и пересылать «кружочки», фотографии и ролики с бензовозами и военной техникой.

По последним данным оперштаба, на территории Крыма из более чем полусотни автозаправочных станций продажа бензина временно приостановлена только на 15 АЗС.

Ранее Песков ответил на вопрос об угрозе топливного кризиса в Крыму.

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