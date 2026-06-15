Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Крыму начнут изымать мототранспорт за шум ночью во время воздушной тревоги

Крючков: в Крыму будут конфисковывать мопеды за шум во время воздушной тревоги
PRO Stock Professional/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму начнут конфисковывать мопеды и мотоциклы за шум во время действия воздушной тревоги. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, украинские спецслужбы могут использовать шум от мототехники для прикрытия во время атак дронов. В настоящее время власти Крыма разрабатывают с МВД механизм конфискации транспортных средств.

Крючков добавил, что транспортные средства начнут конфисковывать уже с 15 июня. Мера будет распространяться на группы мотоциклистов, выезжающие во время действия воздушной тревоги после 22:00, уточнил советник главы региона.

11 июня командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявлял, что Киев планирует полностью изолировать Крым от России, перерезав сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. По его словам, интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети.

Ранее в России назвали фейком новость о контроле спецназом «Ахмат» ведущей в Крым дороги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!