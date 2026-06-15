В Крыму начнут изымать мототранспорт за шум ночью во время воздушной тревоги

Крючков: в Крыму будут конфисковывать мопеды за шум во время воздушной тревоги

В Крыму начнут конфисковывать мопеды и мотоциклы за шум во время действия воздушной тревоги. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, украинские спецслужбы могут использовать шум от мототехники для прикрытия во время атак дронов. В настоящее время власти Крыма разрабатывают с МВД механизм конфискации транспортных средств.

Крючков добавил, что транспортные средства начнут конфисковывать уже с 15 июня. Мера будет распространяться на группы мотоциклистов, выезжающие во время действия воздушной тревоги после 22:00, уточнил советник главы региона.

11 июня командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявлял, что Киев планирует полностью изолировать Крым от России, перерезав сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. По его словам, интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети.

Ранее в России назвали фейком новость о контроле спецназом «Ахмат» ведущей в Крым дороги.