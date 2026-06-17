Планировавшим нападение на Белый дом предъявили обвинения

Пятерым участникам заговора, планировавшим нападение на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного и штраф в размере $250 тыс. Об этом cообщили в минюсте США.

В ведомстве также отметили, что заговор с целью совершения насильственных действий на территории Белого дома наказывается тюремным сроком вплоть до пяти лет.

16 июня сообщалось, что ФБР пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники. Утверждается, что подозреваемые планировали атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой, что должно было бы вызвать массовую эвакуацию. Выбегающих людей, по планам злоумышленников, должны были атаковать снайперы.

Мероприятие было приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента страны Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее Трамп пережил очередное покушение.