Террористы намеревались атаковать турнир UFC в Белом доме дронами со взрывчаткой

ФБР пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме. Об этом сообщает ABC News.

По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники. Злоумышленники намеревались атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотниками, которые были начинены взрывчаткой. Это должно было вызвать массовую эвакуацию, что подставило бы людей под прицелы снайперов. В финале своего плана они планировали штурм ворот территории Белого дома.

«Турнир в Белом доме» — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250 (также известное как UFC White House), первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), проходящий непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Октагон установили прямо перед резиденцией президента США.

Мероприятие приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта. лужайке Белого дома в Вашингтоне.

В главном бою турнира американский боец Джастин Гейджи победил испано-грузинского бойца Илию Топурию и забрал чемпионский титул промоушена в легком весе.

Ранее российский чемпион UFC Петр Ян объяснил, почему не подрался в Белом доме.