В МЧС назвали количество открывшихся в Подмосковье пляжей

В Подмосковье открыли 90 пляжей для купания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Московской области официально открыто 90 пляжей для купания», — рассказали в ведомстве.

Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в городских округах, а также в Орехово-Зуево и Мытищах — по шесть.

До этого столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в зоне отдыха пляжа «Динамо» на севере Москвы запрещено купаться по санитарным соображениям. Проверка проб воды показала, что это опасно для здоровья.

Несмотря на запрет купания, на пляже «Динамо» по-прежнему разрешено отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить досуг другими способами, не связанными с пребыванием в воде.

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