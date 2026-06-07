Роспотребнадзор запретил купаться на одном из популярных пляжей Москвы

В зоне отдыха пляжа «Динамо» на севере Москвы запрещено купаться по санитарным соображениям. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в рамках постоянного мониторинга зон отдыха Москвы в течение начавшегося лета проверяет воду на соответствие санитарному законодательству. Такая проверка проб воды с пляжа «Динамо» показала, что купание там недопустимо, так как опасно для здоровья.

Речь идет о зоне отдыха, которая расположена в Северном административном округе (САО) в районе дома №39 по Ленинградскому шоссе. По распоряжению Роспотребнадзора по итогам проверки там были установлены запрещающие знаки, извещающие граждан о недопустимости купания.

В ведомстве пообещали, что если в ходе дальнейшего мониторинга качества воды в районе этого пляжа ситуация изменится, информация об этом сразу же будет опубликована на сайте столичного управления.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что, несмотря на запрет купания, на пляже «Динамо» по-прежнему разрешено отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить досуг другими способами, не связанными с пребыванием в воде.

Ранее в Москве открылся купальный сезон.