Клещи «захватили» популярный у россиян зарубежный курорт

Российские туристы пожаловались на массовое нашествие клещей на турецких пляжах, в гостиницах и на прилегающих территориях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О проблеме, в частности, сообщила москвичка Наталия, отдыхающая в курортном городе Махмутлар. Она приехала в Турцию на три месяца с двумя кошками и сняла квартиру на первом этаже жилого комплекса. Женщина регулярно выпускает своих питомцев во двор, откуда кот однажды принес на себе десятки клещей. Также россиянка заметила кровопийц в своей кровати.

Она рассказала, что теперь тщательно осматривает животных на предмет клещей. С паразитами она борется с помощью специальных капель.

До этого врач скорой помощи Светлана Гузь рассказала, как нельзя удалять клещей. По ее словам, присосавшегося паразита нельзя обрабатывать маслом или кремом, поскольку это может затруднить удаление и повысить риск попадания возбудителей инфекций в организм. Кроме того, нельзя действовать голыми руками. Если клещ присосался, рекомендуется приложить холод к месту поражения и принять антигистаминный препарат. После этого следует использовать пинцет или прочную нить. Клеща надо аккуратно извлекать, выкручивая вокруг собственной оси, посоветовала врач.

Ранее в Госдуме призвали россиян не бояться клещей.