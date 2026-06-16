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Общество

Компания мужчин с самодельным оружием напала на женщину и изнасиловала

В Бангладеш мужчины ворвались к женщине и изнасиловали ее
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Бангладеш троих мужчин арестовали за надругательство над женщиной. Об этом сообщает Punjabkesari.

По данным издания, компания из пяти молодых людей ворвалась к женщине с самодельным оружием. Пострадавшую похитили, отвезли в уединенное место и изнасиловали. В процессе преступники угрожали ей расправой в случае, если она кому-то расскажет о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадавшая поделилась подробностями о произошедшем только с семьей, которая и вызвала полицию.

В результате специалисты задержали троих молодых людей, самому младшему из них 19 лет. Еще двоих подозреваемых ищут. Для этого в домах проводятся рейды.

До этого в Индии друзья молодого человека изнасиловали его девушку. Юноша предложил возлюбленной прогуляться, но в поле к ним подошли другие мужчины. После обращения в полицию их арестовали. Компания ходатайствовала о заключении под залог, но суд эту просьбу отклонил.

Ранее компания подростков-мигрантов изнасиловала школьниц под наркотиками.

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