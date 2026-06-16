Компания мужчин с самодельным оружием напала на женщину и изнасиловала

В Бангладеш троих мужчин арестовали за надругательство над женщиной. Об этом сообщает Punjabkesari.
По данным издания, компания из пяти молодых людей ворвалась к женщине с самодельным оружием. Пострадавшую похитили, отвезли в уединенное место и изнасиловали. В процессе преступники угрожали ей расправой в случае, если она кому-то расскажет о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.
Пострадавшая поделилась подробностями о произошедшем только с семьей, которая и вызвала полицию.
В результате специалисты задержали троих молодых людей, самому младшему из них 19 лет. Еще двоих подозреваемых ищут. Для этого в домах проводятся рейды.
До этого в Индии друзья молодого человека изнасиловали его девушку. Юноша предложил возлюбленной прогуляться, но в поле к ним подошли другие мужчины. После обращения в полицию их арестовали. Компания ходатайствовала о заключении под залог, но суд эту просьбу отклонил.
Ранее компания подростков-мигрантов изнасиловала школьниц под наркотиками.