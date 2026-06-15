Юноша выманил возлюбленную из дома в поле, чтобы изнасиловать с друзьями

В Индии молодой человек изнасиловал свою девушку вместе с друзьями в поле

Девушка из Индии поверила своему возлюбленному и была изнасилована. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, вечером молодой человек позвонил 19-летней возлюбленной и предложил встретиться около поля. Девушка поверила партнеру и пришла на место.

Пока пара разговаривала, на место приехали трое друзей молодого человека. Вместе с юношей они изнасиловали пострадавшую.

Девушке удалось сбежать. Ее семья не сразу обратилась в полицию, так как боялась осуждения со стороны окружающих. Однако позже она все же написала заявление.

«На основании заявления мы задержали обвиняемых для допроса. Собрав достоверные доказательства, мы арестовали их», – рассказали в полиции.

Известно, что всем нападавшим не более 20 лет. Они ходатайствовали об освобождении под залог, но суд их просьбу отклонил.

До этого в Индии возлюбленный изнасиловал и жестоко расправился со своей 19-летней девушкой, а затем бросил ее на лестнице в общежитии.

Ранее в Германии школьников задержали за изнасилование ровесниц.