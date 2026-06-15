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Общество

Компания подростков-мигрантов изнасиловала школьниц под наркотиками

В Германии школьников задержали за изнасилование ровесниц
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Германии четыре девочки подверглись изнасилованию. Об этом сообщает Bild.de.

Инцидент произошел в городе Халле, Саксония-Анхальт. Молодые люди в возрасте от 13 до 16 лет накачали школьниц наркотиками и надругались над несовершеннолетними в одном из многоквартирных домов. В какой-то момент пострадавшие смогли сбежать. Подробности произошедшего не уточняются.

Как удалось выяснить полиции, подозреваемые являются выходцами из Мали и Португалии. Полиция арестовала троих, еще одного передали родителям, так как ему 13 и в рамках закона уголовную ответственность нести он не может.

Точный возраст пострадавших не указан, но известно, что им меньше 14 лет. После произошедшего две из них попали в больницу, еще две находятся на амбулаторном лечении.
Сейчас специалисты проводят все необходимые экспертизы, в том числе и на запрещенные вещества, которые нередко используют, чтобы подавить сопротивление и изнасиловать.

Такие проверки связаны с уже происходившими ранее случаями. Так, в Германии осудили уроженца Китая, который накачивал партнершу веществами и насиловал. Он также состоял в чате под названием «Автошкола», где с участниками он обсуждал способы насилия над девушками по подобной схеме. Пользователи советовали друг другу, какие наркотики лучше выбрать и хвастались видео результатов.

Ранее телохранитель три года накачивал партнершу наркотиками ради изнасилований.

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