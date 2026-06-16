Власти Севастополя решили не останавливать движение транспорта во время тревоги

Развожаев: в Севастополе общественный транспорт будет работать во время тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в городе.

По словам главы городской администрации, в ходе совещания оперативного штаба обсуждалась возможность продолжения работы общественного транспорта во время тревоги и соответствующее решение было принято. Развожаев указал, что на этой неделе планируется утвердить регламенты для водителей и приступить к их внедрению. Как отметил губернатор, нормативные акты также предусмотрят дополнительные меры для повышения безопасности пассажиров.

До этого в Севастополе при объявлении воздушной тревоги наземный и морской общественный транспорт останавливался на ближайших остановках или в специальных «карманах», чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

16 июня исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщил, что ситуация с топливом в городе начала приходить в норму. По его словам, во вторник в три раза был увеличен объем топлива, продаваемого населению.

Ранее были названы сроки восстановления музея обороны Севастополя после атаки ВСУ.