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Общество

Мать избитого у лифта во Владивостоке юноши рассказала о причине конфликта

ИА Регнум: во Владивостоке мужчина избил подростка у лифта из-за замечания
Telegram-канал «112»

Во Владивостоке подросток, на которого в лифте напал мужчина, раздражал агрессора своим поведением. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала мать пострадавшего.

По ее словам, сыновья возвращались из магазина, когда около лифта встретили мужчину. Старший чуть не столкнулся с оппонентом, но быстро отошел в сторону, громко вздохнул и цокнул. Заходя в кабину, школьник случайно задел мужчину ногой.

Несмотря на извинения, мужчину это не устроило. Он напомнил подростку о «цоканье», стал оскорблять и выражаться нецензурно. Когда оппонент стал уходить, ему вслед юноша сказал, что тот мог бы и вежливо сказать.

«Видимо это окончательно вывело агрессора из себя, он подлетел к сыну и стал его жестоко избивать. При этом продолжал оскорблять, называл щенком и малолеткой, матерными словами», – рассказала мать.

Все происходило на глазах у младшего брата подростка. Вместе они поднялись в квартиру, где родительница вызвала скорую. Она также обратилась к правоохранителям. По ее словам, мужчину они никогда не видели.

Инцидент произошел в доме на Хабаровской улице. Мужчина вытащил подростка из лифта и избил. У несовершеннолетнего диагностировали сотрясение головного мозга и другие травмы.

Ранее школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика с мачете.

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