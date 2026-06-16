Школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика с мачете

В Таиланде школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика, который гнался за ней с мачете. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в городе Саконнакхон. Девятилетний мальчик поссорился с одноклассником, классная руководительница разняла мальчиков и сообщила родителям драчуна о случившемся. Подросток ушел домой, но вскоре вернулся, вооружившись мачете и попытался напасть на педагога. Крики учительницы услышал местный сторож, он сумел отвлечь нападавшего и обезоружить его.

После инцидента выяснилось, что у мальчика уже были проблемы с поведением, он угрожал одноклассникам и вымогал у них деньги. В школу направят группу психологов и соцработников для оценки ситуации и беседы с родителями агрессивного ребенка.

До этого в Иркутской области тренер детского сада избил воспитанника. Мужчина схватил ребенка за шею, поднял вверх, а потом оттащил за ухо в угол. В результате мальчик получил множественные травмы головы, лица, шеи и ушей.

Ранее недовольные оценками школьники окружили и избили учителя после экзамена.