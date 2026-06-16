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Общество

На автозаправках Москвы нет дефицита топлива

Московские АЗС обеспечены бензином
Sha Dati/Global Look Press

На автозаправочных станциях Москвы нет проблем с бензином, убедился корреспондент «Газеты.Ru». В течение дня водители без проблем заправляли автомобили.

В частности, без перебоев работает сеть заправочных станций Teboil, сеть АЗС «Роснефть», а также автозаправочные комплексы «Нефтьмагистрали». В последней лишь замечено повышение стоимости АИ-95.

Также работают в штатном режиме все АЗС «Газпром нефти» в Москве.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Он уточнил, что никто не пострадал.

Ранее ФАС возбудила дело против трех топливных трейдеров.

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