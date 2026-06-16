Все АЗС «Газпром нефти» в Москве работают в штатном режиме

В «Газпром нефти» сообщили о штатной работе всех АЗС в Москве

Все автозаправочные станции «Газпром нефти» в Москве работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В «Газпром нефти» указали, что все АЗС работают без ограничений.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Он уточнил, что никто не пострадал.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Для ликвидации возгорания задействовали 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

Ранее бензин вслед за дизтопливом начал дорожать на АЗС Москвы.